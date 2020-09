Hardtpark in Lennep : Engagement sorgt für blühende Rosen

Lennep Die Politik würdigte am Montag die fleißige Arbeit der „Rosendamen“ vom Hardtpark. Es werden allerdings dringend neue Helfer gebraucht, denn von den zwischenzeitlich 15 Rosenpflegern sind nur noch acht übrig.

Aktuell blühen die Rosen im kleinen Hardtpark in Lennep in voller Pracht. Die schönen Blüten erfreuen das Herz von Passanten. Dass die Beete im sogenannten Rosenpark in einem so guten Zustand sind, ist dem Engagement der „Rosendamen“ zu verdanken. Regelmäßig kümmern sie sich um die Sträucher, schneiden sie fachgerecht und befreien die Beete von Unkraut.