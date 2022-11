Weihnachten in Lüttringhausen : Endlich wieder X-Mas-Party „im Dorp“

Die X-Mas-Party in Lüttringhausen war bislang immer ein großer Erfolg. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lüttringhausen Nach den Ausfällen in den vergangenen zwei Jahren kehren nun der Weihnachtsmarkt und die große X-Mas-Weihnachtsparty nach Lüttringhausen zurück. Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß.

Von Daniele Funke

Für den Heimatbund Lüttringhausen ist es ein ganz besonderer Pressetermin an diesem Dienstagvormittag. Denn neben der Vorstellung der geplanten Veranstaltungen Weihnachtsmarkt und X-Mas-Party werden die eingeladenen Medienvertreter erstmalig in den neuen Räumen des Vereins an der Gertenbachstraße 9 begrüßt. „Unser Heimatverein hat endlich eine Heimat gefunden“, erklärt Marcel Freund (Beirat) lachend.

Nach der räumlichen Trennung vom Lüttringhauser Anzeiger – dort war der Verein zumindest postalisch gemeldet – gibt es jetzt ein helles, freundliches Ladenlokal, in das interessierte Besucher hineinkommen und sich informieren können, der Vorstand seine Sitzungen abhalten und vielleicht auch mal eine Bastelveranstaltung für Kinder oder ein Elterncafé stattfinden könnte. „Diese neue Präsenz wird unserem Verein guttun“, ist sich der erste Vorsitzende Bernhard Hoppe sicher, „man glaubt gar nicht, wie viele Menschen hier schon während unseres Einzugs neugierig durch das Schaufenster geguckt. Das Interesse ist definitiv wohl da.“

Vorstand Bernhard Hoppe (oben links) mit einem Teil des X-Mas-Party-Orgateams. Foto: Jürgen Moll

Info So kommt man an Karten für die X-Mas-Party Vorverkauf Karten gibt es unter anderem im F(l)air-Weltladen, Gertenbachstraße 17, und am Stand des Heimatbundes auf dem Weihnachtsmarkt am 26. November (sofern dann noch verfügbar). Für Kurzentschlossene gibt es für acht Euro Tickets an der Abendkasse.

Nachdem im August der neue Vorstand gewählt wurde, startet das Team nun schwungvoll und voller Elan in die Vorweihnachtszeit. Erstes Highlight: Der gemeinnützige Weihnachtsmarkt am 26. November von 14 bis 22 Uhr. In diesem Jahr wird er rund um die Kirche stattfinden und kleiner als in den Jahren vor der Corona-Pandemie ausfallen.

„Wir wollten kein großes finanzielles Risiko eingehen“, erklärt Organisator Sascha von Gerishem. Er rechnet mit 25 bis 30 Teilnehmern, darunter die Lütteraten, die Eisenbahnfreunde, der LTV, das Café Lichtblick, die Heinrich-Neumann- und die Rudolf-Steiner-Schule sowie der Verein „Biker mit Herz“, der durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen Spenden für Kinderhospize sammelt.

Selbstgemachtes und Handarbeiten werden angeboten, zudem gibt es Kreativangebote für Kinder – unter anderem auch im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde. Weil viele Teilnehmer nicht ausreichend Ehrenamtler für die Betreuung ihrer Stände gefunden haben, wird ein Teil des Marktes bereits um 18 Uhr enden. „Alles andere, darunter auch die Verzehrstände, bleiben natürlich bis zum Schluss aufgebaut“, verspricht Sascha von Gerishem.

Eine Woche später, am 3. Dezember, soll auf der beliebten X-Mas-Weihnachtsparty richtig gefeiert werden. Platz ist für rund 200 Gäste, achtzig Karten sind bereits verkauft. „“Für uns war völlig klar, dass diese Party unbedingt wieder stattfinden muss, weil sie einfach eine breite Zielgruppe von jung bis mittelalt anspricht und die Menschen wieder mal zusammenbringt“, erklärt Sarah von Zütphen, seit August zweite Vorsitzende des Heimatbundes und gibt einige Details bekannt. „Es wird unterschiedliche DJ´s auf einer großen Bühne geben, die Musik aus den letzten Jahrzehnten abdecken, aber natürlich soll es auch ein klein wenig weihnachtlich klingen.“

Sechs Euro kosten die Karten im Vorverkauf, acht an der Abendkasse. Gefeiert wird ab 17 Uhr vor dem Gemeindehaus auf dem Ludwig-Steil-Platz. Das genaue Ende steht noch nicht fest, entweder um 22 oder um 23 Uhr –spätestens. „Es ist ja nicht unser Ziel, die Nachbarschaft zu ärgern, sondern den Menschen hier in Lüttringhausen eine Freude zu bereiten“, betont Marcel Freund. Die Fleischerei Nolzen versorgt die Besucher kulinarisch, zudem wird es eine Burgerbude geben, die auch vegetarische und vegane Speisen anbietet.

Die Veranstalter bitten die Anwohner, deren abgestellte Autos für die Anlieferung der großen Bühne mit einem Lkw hinderlich sein könnten, ihre Fahrzeuge bis spätestens 10 Uhr morgens am Freitag an anderen Stellen zu parken. „Wir wollen natürlich, das alles gut läuft und wir eine tolle Party feiern“, fasst es Bernhard Hoppe zusammen. In dieem Jahr ganz besonders – schließlich ist es das allererste Mal, dass das neue fünfköpfige Organisationsteam ein solches Event auf die Beine stellt.