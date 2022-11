Mensch & Stadt in Remscheid : Endlich wieder Fußball-Quiz!

Die Quizfragen waren durchaus schwierig, dennoch hatte das Publikum viele richtige Antworten parat. Foto: Jürgen Moll

Lüttringhausen Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fand am Mittwochabend in der Aula des Leibniz-Gymnasiums wieder das spaßige Fußball-Quiz statt.

Das „wandelnde Fußball-Lexikon“, wie Schulleiter Thomas Giebisch den Moderator des Fußball-Quiz-Abends am Leibniz-Gymnasium, Volksbank-Mitarbeiter Detlef Kappel, in seiner kurzen Begrüßung humorvoll nannte, war am Mittwochabend endlich wieder auf der Bühne der Aula zu Gast. „Sieht gut aus heute, wir haben einen guten Zuschauerschnitt“, sagte der Kölner Fußballfan, der sich sichtlich über seine kleine Zeitreise in die vergangenen Jahre und Jahrzehnte des Fußballs freute.

Gleich vier Jahre Pause, von denen nur die letzten zwei Jahre der Corona-Pandemie geschuldet waren, lagen zwischen der diesjährigen und der bis zu diesem Zeitpunkt letzten Ausgabe des beliebten Fußball-Quiz. „Viel zu lange, umso schöner, dass es jetzt wieder soweit ist“, sagte Schulleiter Giebisch, der im FC Köln-Trikot mit zahlreichen Spieler-Unterschriften dem Beginn des Abends schon sichtlich entgegenfieberte – und sich als großer Fußballfan outete.

Quizmaster Detlef Kappel auf der Bühne der Leibniz-Aula. Foto: Jürgen Moll

Info Drei Gewinner beim Fußball-Quiz Sieger Den ersten Platz belegte Bernd Hübner. „Er ist ein externer Besucher gewesen, großer Alemannia-Aachen-Fan, der sich als Preis das neue Trikot seines Vereins gewünscht hat“, sagte Schulleiter Thomas Giebisch. Zudem hat es zwei Zweitplatzierte aus der Schulgemeinschaft gegeben, die sich über den offiziellen WM-Ball freuen durften: Julias Schmied aus der 6a und Lisa Nettekoven aus der 7a. Fortsetzung Am Ende war die Begeisterung über den gelungenen Abend so groß, dass der Schulleiter direkt fürs nächste Jahr eine Fortsetzung ankündigte: „Wir machen weiter!“

Kappel erklärte kurz die Spielregeln des Abends, aber zuvor läutete er noch seine persönliche „Zeitreise“ mit ein paar O-Tönen und großen Bildern auf der Leinwand aus dem WDR und der ARD-Sportschau ein. „Damals gab es ja auch nur zwei Programme“, sagte Kappel ganz und gar trocken an sein weitgehend junges Publikum gerichtet – das wie gewünscht mit Erstaunen reagierte.

Insgesamt war es bereits die fünfte Ausgabe des Leibniz-Fußball-Quiz. Kappel selbst habe zwar keinen persönlichen Bezug zum Leibniz-Gymnasium – wohl aber sein Volksbank-Kollege Markus Kottsieper. „Ich habe 1996 hier mein Abitur gemacht. Damals war Thomas Giebisch auch schon Lehrer hier – und da man sich immer zweimal im Leben sieht, haben wir eben gefragt, ob wir das Quiz hier an meiner alten Schule machen können“, sagte Kottsieper schmunzelnd über die Entstehung des Quiz-Abends.

22 Fragen hatten Kottsieper und Kappel sich überlegt. Und die hatten es durchaus in sich. Das Ziel war natürlich, dass die knapp 100 Quiz-Teilnehmer – übrigens sowohl Jugendliche und Kinder als auch Erwachsene – möglichst viele der Fragen beantworten konnten. „Für jede richtig beantwortete Frage gibt es einen kleinen Ball – wer am Ende die meisten hat, gewinnt“, sagte Kappel. So weit, so einfach.

Einen ganz besonderen Helfer hatte der Moderator dann aber auch noch mitgebracht. „Bei der ersten Ausgabe unseres Fußball-Quiz hat ein damals kleiner Junge alle Fragen beantworten können – und damit den Abend und sein Lieblingstrikot gewonnen. Heute ist Hans Pelshenke Abiturient, ein junger Mann mit Bart, größer als ich – und er wird die Bälle für die richtigen Antworten im Publikum verteilen“, sagte Kappel.

Die erste Hälfte des Abends, um im Genre zu bleiben: die erste Halbzeit drehte sich um die erste Fußball-Bundesliga, in der zweiten Halbzeit ging es um das Thema Weltmeisterschaft – ganz allgemein, denn: „Wir machen jetzt keine politische Angelegenheit daraus“, sagte Kappel.

Und der Moderator zeigte im Verlauf des Abends jede Menge Bilder – nicht nur von „echten Typen“ wie Guido Buchwald, Hennes Weißweiler, Uli Borowka oder Gerd Müller, sondern auch von heutigen „Diven“ wie Neymar, Cristiano Ronaldo oder Mesut Özil. Und er zeigte die Bundesligatrikots im Wandel der Zeit, was durchaus auch sehr interessant zu sehen war. Insgesamt also durchaus ein Quiz-Abend, bei dem man nicht nur als Spätgeborene eine ganze Menge lernen konnte. Aber natürlich ging es, bei aller Unterhaltsamkeit des Abends mit „Filmchen, Bildern und Dönnekes“ aus den vergangenen 50 oder 60 Jahren, vor allem um die Beantwortung der Fragen. Und die hatten es durchaus in sich.

„Wer schoss das erste Phantomtor der Fußball-Bundesliga?“ lautete etwa eine davon. Nicht wirklich einfach zu beantworten, denn es musste ja zunächst einmal geklärt werden, was ein Phantomtor – wenn der Ball im Außennetz landet – war. Dass ein junges Mädchen im BVB-Trikot die Antwort wusste – Thomas Helmer vom FC Bayern München –, war dann allerdings durchaus eindrucksvoll.

Die Antwort auf die Frage, wie viele Spiele das zwischenzeitlich verstorbene Schalker Urgestein Rudi Assauer für die Königsblauen gespielt habe, wussten indes gleich mehrere Teilnehmer: gar keines. Wer hingegen der „Spatz vom Wallfrafplatz“ war, musste Kappel mit einem kurzen Einspieler erklären.