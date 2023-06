Beratung in Remscheid Endlich Schulabschluss – und was jetzt?

So wie Rafael geht es aktuell vielen jungen Menschen. Die Schule ist beendet, doch die zündende Idee, wie es weitergehen könnte, fehlt komplett. Die Jugendarbeitsagentur Remscheid kümmert sich genau um solche Schulabgänger. Sie unterstützt vor allem dabei, grundsätzlich Orientierung zu finden. „In einem ersten Gespräch gehen wir gemeinsam in die Recherche, bieten einen Berufsauswahltest an und besprechen die Ergebnisse“, erklärt eine Mitarbeiterin. Zudem würden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen über Alternativen zu einer klassischen Ausbildung informiert. „Es gibt das Freiwillige Soziale Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst in unterschiedlichen Bereichen, es gibt die Möglichkeit Praktika zu absolvieren, um in Berufe hineinzuschnuppern.“ Oder: Wer erst mal nur raus will in die weite Welt, der könne die Reiselust mit sinnvollen Tätigkeiten kombinieren. Auf der Seite www.rausvonzuhaus.de finden sich Angebote vom Baumhausprojekt in China oder Uganda bis zum Schulbetreuer für sehbeeinträchtigte Kinder in Palästina.