Ende einer Ära in der Denkerschmette Remscheid : Süss und Hartenstein für Ulbrich und Müller

Remscheid Stabwechsel in der Denkerschmette: Bei der Mitgliederversammlung des bürgerschaftlichen Vereins an der Kippdorfstraße standen der bisherige Vorsitzende Reinhard Ulbrich und seine Stellvertreterin Christa Müller bei den Wahlen nicht mehr zur Verfügung.

Nachdem die Denkerschmette bisher gut durch die Coronazeit gekommen ist, was sie auch der Unterstützung durch die Stadt Remscheid verdankt, läuft der Betrieb wieder an. Die ersten festen Gruppen treffen sich wieder und die ersten Veranstaltungen haben stattgefunden. Maximilian Süss und Joachim Hartenstein legen großen Wert darauf, dass die bestehenden Veranstaltungen und Gruppen in den nostalgischen Räumen erhalten bleiben. Die Strickgruppe, das Literarturcafé, die Skat-Freunde, der Plattkaller Stammtisch und verschiedene Selbsthilfe-Gruppen treffen sich an festen Tagen, die Veranstaltungen werden dankbar angenommen. Vor allem für Senioren hat sich die Denkerschmette zu einer zweiten Heimat entwickelt.