Ansichtssache Elterntaxis nicht vorschnell verbannen

Denn nur weil Eltern nicht mehr direkt vor der Schule parken dürfen, heißt das im Umkehrschluss nicht zwingend, dass die Kinder dann mit einem alternativen Transportmittel zum Unterricht kommen. Vielmehr ist zu erwarten, dass die Eltern, die vermutlich aus ihrer Sicht handfeste Gründe haben, Taxi zu spielen, ihre Sprösslinge dann einfach in nächster Nähe zur Schule absetzen – vermutlich also vor der abgesperrten Straße. So könnte das Problem verlagert werden – schlimmstenfalls auf eine ohnehin stärker befahrene Straße. Dementsprechend sinnvoll ist es, im Einzelfall zu prüfen, an welcher Schule eine Umsetzung des Erlasses Sinn macht und an welcher womöglich neue Probleme entstehen, die die Vorteile überwiegen.