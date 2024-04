Kosten für Kinderbetreuung in Remscheid Elterngeld wird bei Kita-Gebühren ausgeklammert

Mit den jetzt beschlossenen Regeln befinde man sich in NRW „in guter Gesellschaft“, sagte Sozialdezernent Thomas Neuhaus im Gespräch mit der Redaktion. Die Remscheider Beitragsgrenzen lägen im Vergleich im Mittelfeld. Positiv sei zudem, dass der Rat auf Antrag der Ampel auch zusätzliche Gelder für die Qualitätsentwicklung in den Betreuungsangeboten beschlossen hat – 25.000 Euro zusätzlich in diesem Jahr und weitere 50.000 Euro im kommenden. Diese Finanzspritze sei vor allem für die freien Träger in der Ganztagsbetreuung wichtig. Sie können nun mehr Geld in die Ausbildung der auch hier dringend benötigten Fachkräfte investieren.