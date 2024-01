Einschulung in Remscheid Viele Eltern verpassen Termine für Schuluntersuchung

Es ist eine Untersuchung, die auf alle Eltern eines Tages zukommt: Die Schuleingangsuntersuchung vor dem sechsten Lebensjahr. Gesetzlich sind Eltern verpflichtet, ihr Kind untersuchen zu lassen, sonst droht sogar ein Bußgeld. Bevor es aber so weit kommt, wird man dreimal erinnert. Auch eine Meldung beim Jugendamt droht, so wie bei den anderen regelmäßigen ärztlichen Kinderuntersuchungen auch. Und doch ließen sich immer mehr Remscheider Eltern zwei- bis dreimal bitten, mit ihren Sprösslingen bei der Untersuchung zu erscheinen, so die Abteilungsleiterin des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes, Lucille Schmischke.