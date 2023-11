Bildung in Remscheid Kurse sollen Eltern fit machen für die Mitwirkung an Schulen

Helfen sollen dabei sogenannte Elternkurse, die derzeit in drei NRW-Kommunen in einem Pilotprojekt in den dortigen Volkshochschulen angeboten werden. Die Inhalte der Kurse wurden entwickelt von QUA-LIS NRW, der Supportstelle Weiterbildung des Landes. Auf deren Internetseite finden Eltern unter dem Motto „Eltern mit Wirkung“ bereits einiges an Information rund ums Thema Schule. So gibt es etwa drei kurze Erklärvideos in englischer und deutscher Sprache, sowie mit russischen, arabischen und türkischen Untertiteln, die Eltern über Gestaltungsmöglichkeiten in der Schule informiert.