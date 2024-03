Fehlende Betreuungsplätze für Kinder im Bergischen Land Eltern protestieren beim Kita-Gipfel der Bergischen IHK

Der Klang von Trillerpfeifen wies Teilnehmern am Kinderbetreuungs-Gipfel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Wuppertal-Solingen-Remscheid den Weg. Vor dem Forum des Cronenberger Werkzeug-Herstellers Knipex hatten sich am Dienstagnachmittag Mütter versammelt, die keinen Kita-Platz für ihren Nachwuchs finden. „Gleiches Recht für Frauen auf Erwerbsarbeit“ stand auf dem Plakat von Nina Schienbein. Ihr Kind pustete derweil mit voller Kraft in die kleine Plastik-Pfeife.