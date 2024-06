Ganztagsbetreuung in Remscheid Eltern fordern konkrete Antworten zum Ausbau der Grundschulen

„Wohin mit all den Kindern“ war die Überschrift der Veranstaltung, von der sich die Gastgeber detaillierte Aussagen zu einzelnen Schulstandorten erhofften. Desiree Bandemer, die für ihr Kind an der Grundschule Adolf-Clarenbach keinen OGS-Platz bekommen hat, wurde an diesem Abend bei dieser Frage nicht schlauer. Denn das neue Gutachten zur Schulentwicklungsplanung, das beschreiben wird, welche Auswirkungen sich an den Schulstandorten durch steigende Schülerzahlen ergeben, soll erst im Herbst vorliegen. „Sämtliche Standorte werden einzeln überprüft, wenn die neue Schulentwicklungsplanung vorliegt“, erklärte Stadtdirektor Sven Wiertz (SPD) das Vorgehen. Desiree Bandemer erwägt nun, erst mal weniger Stunden in ihrem Job bei der Stadt Wuppertal zu arbeiten, um da zu sein, wenn ihr Kind aus der Schule kommt.