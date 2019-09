Engagiert mit Verstand und Herz : Elke Rühl mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Remscheid Alle haben dichtgehalten. Keiner hatte Elke Rühl vorab etwas verraten. Umso größer war die Überraschung für die 71-Jährige, als Anfang Juni der Anruf aus dem Büro des Oberbürgermeisters kam und sie erfuhr, dass der Bun-despräsident ihr auf Vorschlag des NRW-Ministerpräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, kurz Bundes-verdienstkreuz, verliehen hat.

Das reicht bis zu 45 Jahre zurück. Angefangen habe alles damit, dass sie in den Elternrat des Kindergartens ihres Sohnes gewählt wurde. Darauf folgte der zweite Vorsitz im Lenneper Schwimmverein, als ihre Tochter dort begann. Lange Jahre widmete sie sich der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft. Auch das THW, der Städtepartnerschaftsverein Remscheid-Quimper, das Sana-Klinikum, die Schutzgemeinschaft deutscher Wald und der Verein Möhrchen zählen zu ihren Engagements. „Ich habe viel für die Politik bei der Vereinsarbeit gelernt“, sagt Rühl, die seit 1993 Mitglied der CDU ist. Von 1997 bis 2014 war sie Ratsmitglied. Als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin von Remscheid-Süd kümmert sich Rühl um die Belange der Bewohner. Den Job wolle sie auch noch nicht aufgeben, betonte sie. Zudem war sie Landtagsabgeordnete, gehörte dem Bauausschuss sowie dem Frauenausschuss an.

Ein besonderes Anliegen ist ihr vor allem aber die Arbeit für die Senioren. Seit 2008 ist sie Mitglied der Senioren Union, hat als Vorsitzende des Seniorenbeirates viel erreicht. Ihr sei es zu verdanken, dass in der Stadt niemand mehr Politik vorbei am Seniorenbeirat mache, lobte der OB. Mit der Eröffnung des Seniorenbüros 2017 wurde eine Anlaufstelle für Ältere geschaffen. Gemeinsam arbeite man an Lösungen, damit es auch nach 2020 weitergehe, versichert Rühl. Sie sei hartnäckig und ausdauernd, hebt Monika Hein vom Seniorenbeirat hervor. Sie sei nicht nur mit Verstand, sondern auch mit Herz engagiert, ergänzt der Landesvorsitzende der Senioren-Union NRW, Helge Bender. Sie sei Ansporn für alle. „Hinter einer sehr starken Frau steht ein Mann, der das Ganze unterstützt“, richtet der OB seinen Dank auch an dem Mann von Elke Rühl, Hans-Jürgen Rühl.