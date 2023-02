Remscheider Innenstadt Eiscafé ist zurück aus der Winterpause

Dass es nicht leicht sein würde, war dem damals 18-Jährigen durchaus bewusst. Die ersten Jahre in Deutschland waren schwer, die Bürokratie nicht einfach, die Sprache zu lernen eine echte Herausforderung. Er jobbte in verschiedenen Cafés, Eisdielen und Restaurants bis er 2017 nach Remscheid kam und die Eisdiele auf der unteren Alleestraße übernahm. „Das waren sechs Jahre harte Arbeit, aber jetzt hat sich die Eisdiele gut etabliert“, sagt Alvaro. Bis zu zehn Mitarbeiter halten den Betrieb zu Spitzenzeiten – etwa in den heißen Sommermonaten – am Laufen. Sieben Tage die Woche, mit Vorbereitung vor der Eröffnung und Reinigung nach Schließung, mindestens zwölf Stunden am Tag. Eine Knochenarbeit, auf die Alvaro stolz ist. Er hat es nämlich geschafft, sich aus eigener Kraft etwas aufzubauen, in der Fremde.