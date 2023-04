Bürgermonitor für Remscheid Kanal-Arbeiten bereiten Sorge

Seit 2015 bereits werde das Entwässerungssystem in Bergisch Born umgestellt, berichtet Jens Clever von den TBR im Gespräch mit der Redaktion. Das Gewerbegebiet sei jetzt „der letzte Schritt“. Die Maßnahme sei wichtig. „Bislang ist der größte Teil des Regenwassers abgepumpt worden in eine Kläranlage, wo es nichts verloren hat. Der Rest ist ins Quellgebiet in einen Bach gelaufen“. Das sei nach allen geltenden Gesetzen nicht mehr statthaft.