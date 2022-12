Engagement in Remscheid Eine Waschmaschine für Familie Hlytko

„Wir sind sehr dankbar für all die Unterstützung“, sagt Roman im Namen seiner Familie. Die Spende der Stadtsparkasse Remscheid in Höhe von 15.000 Euro stammt aus dem PS-Spar-Spendenfonds. „Beim PS-Sparen spart man jeden Monat einen gewissen Betrag an, von dem 20 Prozent in gemeinnützige Zwecke fließen“, erklärt Peter Hardebeck vom Sparkassenvorstand. „Das, was der Verein Bergisch Land Hand in Hand tut, ist genau das, was wir auch gerne unterstützen.“ Familie Hlytko hat neben der Waschmaschine auch neue Matratzen für die gebrauchten Betten erhalten. „Wir gucken immer genau, was eine Familie braucht. Manchmal ist es auch eine Küche, die wir dann aus Spendengeldern finanzieren.“ Ein großes Problem für Mutter und Sohn Köser ist es allerdings, dass kein eigener Transporter zur Verfügung steht. „Wenn wir zum Beispiel eine Waschmaschine wie für die Hlytkos kaufen, müssen wir uns immer einen Sprinter mieten, was natürlich auch ziemlich ins Geld geht.“