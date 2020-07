Ansichtssache in Remscheid : Remscheid – eine Stadt für Sportler

CHRISTIAN PEISELER Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Meinung Remscheid Remscheid zählt zu den Städten, die im Breiten- und Schulsport herausragend aufgestellt sind. Bei der Anzahl an Sportanlagen mit Kunstrasen nimmt sie eine Spitzenposition in Nordrhein-Westfalen ein. Und das als ehemalige Kommune im Nothaushalt. Manch andere Gemeinde kann von solchen Margen und Investitionen nur träumen.

Und wenn man überlegt, dass wahrscheinlich demnächst in Hackenberg eine Sportanlage erster Güte entsteht, dass an der Albert-Einstein-Schule eine exquisite Dreifachsporthalle gebaut wird, auf die viele andere Schulen neidisch sein werden, dass zwei Kunstrasenplätze für 2,1 Millionen Euro bald die Anlage in Reinshagen schmücken werden ­– dann lässt sich auch das eine oder andere nicht so Gelungene verschmerzen.

Etwa der gescheiterte Versuch, am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium eine Dreifachsporthalle anzubauen. Sie wäre Voraussetzung, die EMA als Sportgymnasium zu etablieren. Vielleicht später. Aus der Perspektive einer Fülle an erstklassigen Plätzen ist es kaum nachvollziehbar, wieso die Stadt weiter überlegt, den Sportplatz Neuenkamp für einen horrenden Millionen-Preis zu kaufen, um RSV und BV 10 aus der Klemme zu helfen. Für solche ausgekungelten Extratouren ist kein Geld vorhanden. In der Corona-Krise schon gar nicht. Die Politik sollte unter dieses leidige Thema einen Schlussstrich ziehen.

Die Stadt investiert nicht nur in Steine und Kunstrasen. Sie unterstützt mit Hilfe des Sportbundes auch die Vereine, mehr Kinder für ihre Angebote zu begeistern. Eine wunderbare Idee, über Sportgutscheine finanzielle Barrieren bei den Eltern zu überwinden.