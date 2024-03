Stockder Stiftung in Remscheid Eine Pflegedienstleiterin mit Herz

Als sie 16 Jahre alt war, konnte sich Mehviba Kulusic gar nicht vorstellen, in der Pflege zu arbeiten. „Auf gar keinen Fall“, erinnert sie sich. „Ich wusste damals, wie so viele auch heute in diesem Alter, nicht, wo mich mein Leben hinführen würde.“ Sie entschied sich für eine kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel bei SinnLeffers in Remscheid. Doch nach der Ausbildung folgte keine steile Karriere in der Branche, sondern lediglich Kurzzeitanstellungen in verschiedenen Geschäften, von der Modeboutique über den Elektronikfachhändler bis zum Baumarkt. „Ich fühlte mich in den Jobs immer schnell unterfordert.“