Mehr Einwohner in Remscheid An Remscheids Grundschulen wird der Platz knapp

In den Grundschulen Stadtpark, Mannesmann, Walther-Hartmann und Hackenberg will die Schulverwaltung eine zusätzliche Eingangsklasse bilden. An der Gemeinschaftsgrundschule Kremenholl wird sogar über zwei zusätzliche Klassen nachgedacht. Geschaffen werden sollen diese nicht am Standort Kremenholl, sondern in der Dependance am Honsberg. Die vor Jahren wegen rückläufiger Schülerzahlen vom Netz genommene Schule, deren Räume zwischenzeitlich in Teilen als Uni-Standort für die Rheinische Fachhochschule Köln genutzt wurden, soll reaktiviert werden. Die Klassenräume im Erdgeschoss sind in einem nutzbaren Zustand. Bereits seit einigen Monaten findet auf dem Schulgelände eine Betreuung im Offenen Ganztag statt.