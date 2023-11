Baudenkmäler in Remscheid Eine ganze Siedlung unter Denkmalschutz

Wohnraum war aus diesem Grund knapp, erste Genossenschaften bildeten sich, erlebten dann ab 1889 einen echten Boom, als das „Gesetz betreffend die Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften“ erlassen wurde, das „Genossenschaftsgesetz“. Die Situation wurde nach Ende des Ersten Weltkriegs noch einmal schlimmer. Auch Remscheid ist da keine Ausnahme – zwischen 1840 und 1915 versiebenfachte sich die Zahl der Einwohner von 11.000 auf 77.000. Was indes nicht im gleichen Maße gewachsen ist, ist die Zahl der verfügbaren Wohnungen, was in der Gründung mehrerer Bauvereine, Stiftungen und Genossenschaften resultierte. Es wurden zudem gesetzliche Vorlagen geschaffen, die Stadt tat das Ihrige, um neue Siedlungen zu gründen – damit sollte auch auf das Stadtbild Einfluss genommen werden. Wie die Untere Denkmalbehörde mitteilt: „Mit den gesetzlichen Vorgaben und dem wirtschaftlichen Aufschwung in den 1920er-Jahren entstanden für Remscheid so wichtige Wohnanlagen wie die ‚Bökerhöhe‘, der ‚Rosenhof‘, die Siedlung ‚Honsberg‘ – oder eben der ‚Neuenhof‘.“