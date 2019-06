Ausstellung in Remscheid : Eindrucksvolle Erinnerungen

Hans Heinz Schumacher, Vorsitzender des Vereins Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, spricht bei der Ausstellungseröffnung einige Worte zu den Gästen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Bis zum 5. Juli ist eine Wanderausstellung von Birgit Mair in der Remscheider Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall zu sehen. Thema sind die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen.

Die Plakate hinterlassen beim Betrachter einen nachhaltigen Eindruck. Zu sehen sind Porträts von Menschen, die nebenan wohnten. Die freundlich, offen und hilfsbereit waren. Menschen, die einen kleinen Gemüseladen betrieben, Inhaber eines Kiosks waren. Menschen, die brutal aus dem Leben gerissen wurden – nur, weil sie ausländische Wurzeln hatten.

Von 2000 bis 2007 tötete die Gruppierung „Nationalsozialistischer Untergrund“, kurz NSU, zehn Menschen. Die Neonazis handelten aus rassistischen, fremdenfeindlichen Motiven, verübten 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Banküberfälle. Die Namen des Täter-Trios – Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe – sind fast allen bekannt. Doch die der Opfer nicht. Genau hier setzt die Wanderausstellung „Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen“ von Diplom-Sozialwirtin Brigit Mair vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung Nürnberg an.

Info Ausstellung geht bis zum 5. Juli NSU-Opfer Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Mehmet Turgut, Habil Kilic, Ismail Yasar, Mehmet Kubasik, Theodoros Boulgarides, Halit Yozgat und Polizistin Michèle Kiesewetter. Ausstellung bis zum 5. Juli. Anmeldung per E-Mail an:

emagym@gmx.de.

Am Dienstag wurde sie in der Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall eröffnet. Weil über ein halbes Jahr lang nichts über die Opfer in der Presse zu lesen war, entschied sich Mair dazu, die einzelnen Biografien und Schicksale zusammenzustellen. Auch die Angehörigen und Betroffenen kommen zu Wort. Zudem greift die Ausstellung den NSU-Prozess sowie das Versagen von Behörden und Staat eindrücklich auf. Hans Heinz Schumacher, Vorsitzender des Vereins Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall, habe nicht lange überlegen müssen, ob die Ausstellung hier stattfinden solle. Aufgabe der Gedenkstätte sei es, durch Aufklärung dafür zu sorgen, dass sich Jugendliche politisch engagieren und sich rechtem Gedankengut entgegenstellen. Die Ergebnisse der EU-Wahl hätten gezeigt, dass das nötiger sei denn je.

Als feige Angriffe auf die Demokratie und Freiheit bezeichnete Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz die NSU-Verbrechen. Rechte Hetze und Antisemitismus, gerade in Sozialen Netzwerken, sei ein „schleichendes Gift“. „Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen die Stimme erheben“, appellierte der OB. „Ich kann nur jedem empfehlen, sich mit den einzelnen Schicksalen auseinanderzusetzen“, sagte der Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD). Er ist Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses NRW, der sich vor allem mit den zwei Sprengstoffanschläge in Köln sowie dem Mord in Dortmund beschäftigte.