Prozess in Remscheid erklärt Einbürgerung geht nicht einfach so

Am Anfang steht ein Gespräch – wie so oft im Leben und zu den unterschiedlichsten Anlässen. Dieses Gespräch kann für die Menschen indes der Auftakt zu einem ganz neuen Lebensabschnitt sein. Denn es geht dabei um eine erste personenbezogene Beratung zur potenziellen Einbürgerung. Am Ende dieses Prozesses steht dann der Antrag auf einen deutschen Personalausweis – und damit die deutsche Staatsbürgerschaft.