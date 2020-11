Adolfstraße in Remscheid : Zwei Einbrüche in Gaststätte in drei Tagen

Remscheid Gleich zweimal sind Einbrecher am Wochenende in eine Remscheider Gaststätte eingedrungen. An einem Freizeitzentrum wurden die Täter von der Alarmanlage vertrieben.

Am Samstag versuchten Unbekannte die Tür zu einem Freizeitzentrum an der Haddenbacher Straße gewaltsam zu öffnen. Als sie dabei die Alarmanlage auslösten, liefen die Täter weg. An der Adolfstraße gelangten Einbrecher am Freitag und am Sonntag, 6. und 8. November, nachts in dieselbe Gaststätte. Mit einer geringen Menge Bargeld sowie unterschiedlichen Getränken entkamen sie.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

(red)