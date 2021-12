Remscheider Polizei fahndet auch mit einem Hubschrauber : Einbruch in Juweliergeschäft am Markt

(red) Am Dienstag brachen Unbekannte in den frühen Morgenstunden in ein Juweliergeschäft am Markt ein. Bei der Suche nach den Tätern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Die Einbrecher zerstörten nach Polizeiangaben gegen drei Uhr nachts ein Sicherungsgitter und die dahintergelegene Verglasung, um in die Räume des Juweliers zu gelangen. Mit ihrer Beute entfernten sie sich danach in Richtung Wansbeckstraße. Zum Schaden machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Bei den Tätern handele es sich um drei Männer, die eine schlanke Statur haben und dunkle Kleidung trugen. Einer trug helle Sportschuhe. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.

(red)