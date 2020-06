Vor früherer Schule in Lennep : Einbrecher verbrennen Feuerwehrpuppe

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lennep Unbekannte Täter sind in das Gebäude der Grundschule Am Stadion in Lennep eingebrochen. Wie die Polizei nun mitteilte, soll der Einbruch zwischen Dienstag und Mittwoch geschehen sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Gebäudemanager Thomas Judt hätten die Unbekannten sich Zugang zur Sporthalle verschafft und dabei die Türe aufgebrochen. Die Sporthalle wird zurzeit von der Feuerwehr für Prüfungen genutzt.

Eine Feuerwehrpuppe hätten die Täter nach draußen geschleppt und dort verbrannt, heißt es. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02 02 / 284-0 bei der Polizei zu melden.

(cip)