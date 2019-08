Remscheider Innenstadt : Einbrecher steigen ins Rathaus ein

Der Einbrecher kam durch ein Fenster ins Gebäude. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Innenstadt In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Rathaus am Theodor-Heuss-Platz. Der oder die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und gelangten dadurch in das Gebäude.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Inneren versuchten sie der Polizei zufolge, technisches Gerät zu entwenden. Vermutlich ohne Wertgegenstände flüchteten die Straftäter unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

(red)