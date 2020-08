Neue Internetplattform für Remscheid : Einblicke in Tourismus und Kultur

Einblicke in Tourismus und Kultur

Remscheid Auswärtigen Besuchern, aber auch Remscheidern zeigen, „was in Remscheid möglich ist“. das ist das Ziel einer neuen Internetseite der Stadt, die sich speziell auf die Themen Tourismus und Kultur konzentriert.

Zur Einstimmung öffnet sich ein Auge, die Kamera zoomt hinein und zeigt Drohnenaufnahmen etwa des historischen Stadtkerns in Lennep oder von der Eschbachtalsperre. Die stimmungsvollen Bilder stammen aus der Outlet-Center-Kampagne. Über verschiedene Menüs wie Entdecken, Aktivitäten, Kultur oder Museen kann sich der Nutzer schnell einen Überblick verschaffen, wird auf die Seiten der Einrichtungen verlinkt. Es gehe darum, „Remscheid sichtbar zu machen“, sagte Dezernent Peter Heinze, in dessen Zuständigkeit die Wirtschaftsförderung fällt. Folgerichtig arbeitet die Seite viel mit Bildern, die Textanteile sind kurz gehalten.

Neues Projekt in Wermelskirchen

Neues Projekt in Wermelskirchen : Kreis schreibt Arbeiten im Bereich Kunst und Kultur aus

Investor McArthurGlen will Projekt „auf jeden Fall umsetzen“

Geplantes Outlet-Center in Lennep

Geplantes Outlet-Center in Lennep : Investor McArthurGlen will Projekt „auf jeden Fall umsetzen“

Eingebettet in den neuen Auftritt ist die neue Internetseite des Teo Otto Theaters, die auch separat angesteuert werden kann. Theaterleiter Lutz Heinrichs war die Freude über den Sprung in die Internet-Gegenwart am Dienstag anzusehen.