Kultur in Remscheid : Einblicke in die Kunst der Darstellung

David Schmidt (v.l.), Johannes Schmidt und Oliver Scheemann freuen sich auf den „Tag der darstellenden Kunst“ im Rotationstheater. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Zum ersten Mal veranstaltet das Rotationstheater einen „Tag der darstellenden Kunst“ am 22. September. Es gibt Workshops und kleine szenische Vorstellungen. Der Stuntman Ray Kupper zeigt seine Schlagtechnik.

Dasein heißt eine Rolle spielen. Das Handwerkszeug für diese Lebensherausforderung kann man sich bei guten Schauspielern abgucken. Schauspieler wissen, wie man Wirkung erzeugen kann. Über diese Wirkmechanismen informiert der „Tag der darstellenden Kunst“, zu dem zum ersten Mal das Rotationstheater am Sonntag, 22. September, einlädt.

Oliver Scheemann ist seit fast 18 Jahren für die Sparte „Schauspiel“ der Lenneper Musik- und Kunstschule zuständig. Der Theaterpädagoge bietet Kurse an, in denen die Teilnehmer erfahren, wie sie ihr Präsenz bei einem Auftritt verbessern können. Ohne Präsenz auf der Bühne ist jeder Schauspieler verloren. Nur durch Präsenz zieht er das Interesse der Zuschauer an. Und diese Wirkmächtigkeit entsteht durch ein Bündel an Merkmalen. Zum Beispiel durch Sprache und Körperhaltung. „In unserer Werkstatt arbeiten wir an der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit“, sagt Scheemann. Seine Angebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins beim Auftritt oder zum Aufbau von Körperspannung folgen keiner besonderen Theaterschule. Er arbeitet nicht nach Stanislawski oder Brecht.

Info Fünf Stunden Programm im Rotationstheater Programm Der „Tag der darstellenden Kunst“ beginnt am Sonntag, 22. September, um 13 Uhr im Rotationstheater. Die Werkstattprobe beginnt um 13.15 Uhr, Seine Stuntperformance zeigt Ray Kupper um 14 Uhr. Um 15 Uhr wird der Kunstraum „Rotation“ vorgestellt, um 15.30 Uhr „Ein kunstseidenes Mädchen“, um 16.30 Uhr „Ein mordsmäßiges Wochenende“. Ab 17 Uhr „Warm-up“.

Er verspricht nicht wie manche Ratgeber-Literatur, in drei Schritten zum perfekten Auftritt zu gelangen. „Wir geben die Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln und Rückmeldung zu bekommen“, sagt Scheemann. Die Freude am Spiel steht dabei im Vordergrund. Ob die Teilnehmer später wirklich vor Publikum auf einer großen Bühne stehen, steht auf einem anderen Blatt. Wer ins Ensemble seines Actor’s Studios aufgenommen werden will, braucht Qualitäten, mit denen er auch auf Bühnen in Köln und anderswo bestehen kann.

Solche Qualitäten besitzt Ray Kupper auf alle Fälle. Die Maße des Stuntman mit Fünf-Millimeter-Haarschnitt und blauen Augen: Kopf 56 cm, Konfektion 52, Hemd 42, Jeans 33/34, Gürtel 90 cm, Schuhe 42. Bei den Karl-May-Festspielen in Elspe gehört er zu den Schurken, die Winnetou in der letzten Schlacht mit Old Shatterhand umbringen. Kupper beherrscht verschiedene Schlag- und Kampftechniken, die er als Körperchoreographie auf der Bühne effektvoll einsetzen kann. Kämpfen auf der Bühne gehört zum Repertoire einer guten Schauspielausbildung. Kupper bietet in Lennep einen Workshop an, an dem jeder teilnehmen kann.

„Bewegung ist die Munition für die Kreativität im Kopf“, sagt Scheemann. Ein Warm-up für Schauspieler gehört für ihn zu jeder Probe und zu jeder Vorstellung. Ein blockiertes Körperbewusstsein oder ein verstelltes Bemühen um Authentizität führen zu einer Bühnenatmosphäre, die der Zuschauer nicht sonderlich gut findet. Scheemann stellt ein Warm-up vor, das das verhindert. Ein „Tag der darstellenden Kunst“ ohne Schauspielkunst wäre ein verlorener Tag. Daher zeigt das Ensemble des Actor’s Studios Ausschnitte aus zwei Produktionen.