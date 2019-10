Kultur in Remscheid : Ein Wochenende prall gefüllt mit Lesestunden

Remscheid Beim Festival „Remscheid liest“ vom 8. bis 10. November gibt es 32 Veranstaltungen. Die meisten finden diesmal in Lennep statt.

Im Takt von 30 Minuten wird am Samstag und am Sonntag vorgelesen. Die Besucher sollen so die Möglichkeit erhalten, so viele Lesungen wie möglich mitzubekommen. Überschneidungen ließen sich nicht vermeiden. In den Räumen des Spanischen Bildungswerks an der Schwelmer Straße werden Auszüge aus dem Roman von Julia Navarro „Tu no mataràs – Du wirst mich töten“ vorgetragen. Gelesen wird auf Spanisch. Deutsch-Italienisch geht es bei Ulla Wilberg & Gianni Farruggia zu.