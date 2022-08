„Culinaria“ in Remscheid : Ein Wochenende Dolce Vita im Barista

Info

Planung Wenn die erste „Culinaria“ im Barista ein Erfolg wird, plant das Team um Salvatore Lerose fürs nächste Jahr eine Vergrößerung. „Die Idee ist es, noch mehr Winzer und Produzenten aus Italien zu gewinnen, und dann eine große ‚Culinaria‘ auf dem ganzen Rathausplatz zu veranstalten. Die jetzige ‚Culinaria‘ ist sozusagen ein Vorgeschmack“, sagt der Gastronom.

Zeiten Die „Culinaria“ in und um das Barista am Rathausplatz beginnt am Freitag, 9. September, um 16 Uhr, am Samstag, 10. September, bereits um 13 Uhr. Das Ende ist jeweils offen, die Weinverkostung ist für jeweils vier Stunden geplant.