Einsatz in Remscheid : Ein Verletzter bei Explosion in Wohnhaus an der Nordstraße

Die Feuerwehr erklärte, dass das Unglück an der Nordstraße noch glimpflich ausging. Foto: dpa/Carsten Rehder

Innenstadt In der Nacht zu Samstag ist es gegen 0.45 Uhr an der Nordstraße zu einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Anwohner berichteten zunächst von einem lauten Knallgeräusch. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass es ausgehend von einer Wohnung im zweiten Obergeschoss zu einem explosionsartigen Geschehen gekommen war.

Fensterscheiben waren zerborsten, die Fassade des Hauses beschädigt und Gegenstände lagen auf der Straße. Eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses war total verwüstet und sämtliche Türen im Treppenraum waren aus den Angeln gerissen, berichtet die Feuerwehr.

Zwölf Personen hatten bei Eintreffen der Rettungskräfte das Haus bereits selbständig verlassen. Darunter war der 34-jährige Wohnungsmieter, der bei dem Geschehen leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Sana-Klinikum an der Burger Straße gebracht wurde.

Seine 41-jährige Bekannte trug ebenso wie die übrigen Personen keine Verletzungen davon. Eine weitere männliche Person, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls in der betroffenen Wohnung aufgehalten habe, soll sich vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits entfernt haben.

Die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Im weiteren Verlauf wurde ein Mitarbeiter des Bauordnungsamtes angefordert, den Zustand des Gebäudes zu bewerten. Durch die umfangreiche Rissbildung wurde das Wohnhaus als unbewohnbar eingestuft und weitere Sicherungsmaßnahmen – unter anderem durch das Technische Hilfswerk – eingeleitet.

Die Hausbewohner konnten bei Bekannten und in einem Hotel untergebracht werden. Für die Dauer des Einsatzes musste die Nordstraße zwischen der Elberfelder Straße und der Vereinsstraße komplett gesperrt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache der Verpuffung aufzuklären. Im Laufe des Samstagvormittags begutachtete ein Statiker das Gebäude, um den gesamten Schaden festzustellen. Ob es zukünftig als bewohnbar eingestuft werden kann, bleibt abzuwarten, erklärt die Feuerwehr.

