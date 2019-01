Vergleichsweise ruhiger Jahreswechsel: Kaum Großeinsätze für Feuerwehr und Polizei

Remscheid Das Einsatzaufkommen in der Silvesternacht bezeichnet die Remscheider Feuerwehr als durchschnittlich.

● Am Silvesterabend wurde die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr zu einem Unfall an der Westhauser Straße gerufen, bei dem sich eine Fahrerin mit ihrem Auto überschlagen hatte. Beim Eintreffen der Helfer hatte sie sich jedoch bereits selber aus dem Fahrzeug befreien können.



● Während gegen 1 Uhr an der Hans-Böckler Straße Reste von brennenden Feuerwerksbatterien gelöscht wurden, brannte parallel am Stadttheater ein Briefkasten, den ein Mitarbeiter des Stadttheaters vor Eintreffen der Feuerwehr löschen konnte. Die Feuerwehr löschte im Anschluss an der Königstraße und der Schützenstraße Feuerwerksreste auf der Straße.