Zwangsversteigerung in Remscheid : Ein Stück Thyssen unterm Hammer

Blick in die Einfahrt des brachliegenden Grundstücks der Thyssen AG in der Nähe des Hauptbahnhofs. Foto: Henning Röser

Südbezirk Ein Stück Industriegeschichte kommt in ein paar Wochen unter den Hammer. Am 10. November wird im Amtsgericht das Grundstück in der Papenberger Straße 61 zwangsversteigert.