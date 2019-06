Wirtschaft in Remscheid : Ein starker Partner für die Industrie

Remscheid Beim Richtfest fürs neue Berufsbildungszentrum (BZI) betonten die Redner die herausragende Bedeutung für die Stadt.

Schnapsgläser zerschellten am Freitag beim Richtfest in der neuen Halle des Berufsbildungszentrums der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI) an der Wüstenhagener Straße. „Wir stehen auf einem Stück Zukunft des Bergischen Landes“, sagte BZI-Geschäftsführer Michael Hagemann. In dem neuen Gebäude werden die Facharbeiter für die heimische Wirtschaft ausgebildet. „Bildung ist der Bodenschatz unserer Stadt“, betonte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Die Ausbildung von jungen Menschen für die Elektro- und Metallbranche sei daher ein zentrales Thema. Eltern haben die Pflicht, für eine gute Ausbildung ihrer Kinder zu sorgen. Aber auch die jungen Menschen seien in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und sich bei der Ausbildung anzustrengen, sagte der OB.