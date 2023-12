Anpassung an den Klimawandel Neuer Schulhof an Innenstadt-Gesamtschule entsteht in Rekordzeit

Parallel werden auch die Schulhöfe an der Adolf-Clarenbach-Grundschule in Lüttringhauen und an der Katholischen Grundschule Franziskus in Lennep entsiegelt und den klimatischen Bedingungen besser angepasst, berichtet Axel Raue, Leiter der Technischen Betriebe. Knapp 1,4 Millionen Euro gibt das Land für die drei Schulhöfe. Und fordert im Gegenzug dafür eine rasche Umsetzung der Klima-Projekte durch die Stadt. Bis Ende Februar, so berichtet Raue, müssen die Arbeiten beendet sein. Alle Beteiligten sind optimistisch, den straffen Zeitplan einhalten zu können. Möglichst wenig Schnee und Frost wären dabei hilfreich.