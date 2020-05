Ansichtssache : Ein Rettungschirm für alle Fälle

Meinung Die Corona-Krise trifft die Stadt Remscheid an vielen Stellen und nicht zuletzt finanziell empfindlich. Der Spielraum für kommunale Hilfspakete - für Schulen oder die Gastronomie - aber ist klein.

Dass in den Gremien des Rates über – in den allermeisten Fällen nicht ausreichend vorhandenes – Geld in der Stadtkasse diskutiert wird, gehört seit mehreren Wahlperioden zum Alltag der Lokalpolitiker. Schon lange vor Corona gehörten Begriffe wie Nothaushalt, Sparpaket oder Altschulden zum trüben Alltagsvokabular in den Sitzungen.