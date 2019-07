Remscheider Innenstadt : Ein Relikt weicht dem Gewerbepark

Remscheid Das alte Tor zur ehemaligen Kipperbrauerei ist abgebaut worden. Es soll konserviert und an anderer Stelle wieder aufgestellt werden.

Vorsichtig dringt der Arbeiter mit dem großen Presslufthammer in das alte Gemäuer. Es ist zäh, will kaum weichen. Stück für Stück arbeitet sich der Hammer vorsichtig vor. Denn das große schmiedeeiserne Tor soll unbeschadet bleiben. Nach und nach geben Steine und Putz der letzten Jahrzehnte nach, brechen heraus und fallen zu Boden. Doch noch tut sich nichts an dem alten Eingangstor zum ehemaligen Gelände der Kipperbrauerei. Es ist fest im Gemäuer zwischen zwei Eisenstangen verankert.

Ganz verschwinden soll dieses Stück Vergangenheit aber nicht. Stefan Grote, der plant, auf der Fläche mit seiner Firma Elektrotechnik Grote Ende des Jahres in den Neubau einzuziehen, will die beiden Tore erhalten. In Kooperation mit der Fachinnung für Metall- und Graviertechnik Remscheid soll es konserviert werden. Eine Herausforderung für die Fachleute, da es nicht restauriert, sondern in seiner jetzigen Form mit seinen Rostflecken und den Spuren der Zeit für die Nachwelt erhalten bleiben soll. Authentisch, so wie die Arbeiter zuletzt vor der Schließung der Brauerei 1993 durchgingen, soll es sein, betont Grote, der die Flügel später wieder auf seinem Firmengrundstück in Richtung Haddenbacher Straße aufstellen lassen will, so dass sie von dort aus jederzeit gesehen werden können.