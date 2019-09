Politik in Remscheid : Ein Preisschild für gepflegte Grünflächen

Remscheid Wie auf einer Speisekarte soll die Politik künftig auswählen können, in welcher Intensität die städtischen Grünflächen gepflegt werden. Klar scheint schon jetzt: Die aktuellen Ansätze im Haushalt werden dafür kaum ausreichen.

Finanzen In zwei Sparrunden in 2012 und 2013 wurden Gelder für die Grünpflege stark gekürzt. Seit 2014 zahlt die Stadt unverändert 1,505 Millionen Euro für diese Dienstleistung an die Technischen Betriebe.

Alles ist wie auf einer Speisekarte mit Preisen versehen. Will die Politik, dass etwa der Stadtpark von Pflegestufe 3 (durchschnittliche Anforderungen) in die Stufe 2 (überdurchschnittliche Anforderungen) rutscht, würde das 36.000 Euro mehr kosten. Im kleineren Lenneper Hardtpark, der weniger Pflanzen, sondern vor allem Bäume und Rasenflächen hat, wäre dieser Sprung für 4500 Euro zu haben. In einem nächsten Schritt wollen die TBR das System auf alle Grünanlagen ausweiten. Diese Pflegekarten bringen der Politik Transparenz und eine konkrete Entscheidungsgrundlage. Sie werden aber auch zu Diskussionen führen, weil die finanziellen Möglichkeiten der Stadt begrenzt sind. Markus Wolff, bei den TBR zuständig für den Bereich der Grünflächen, sprach von einer „Chance zu einem Neuanfang“ bei der Diskussion darüber, wie sich die Politik das grüne Gesicht der Stadt vorstelle und was sie bereit sei, dafür aufzuwenden.

Zirngiebl machte in seiner Präsentation klar, dass es künftig nicht nur um ästhetische Fragen gehen wird. Die heißen Sommer 2018 und 2019 haben dem Grün stark zugesetzt. 600 Stunden verbrachten die Mitarbeiter der TBR 2018 damit, die Pflanzen und Bäume in den Anlagen zu wässern und damit vor dem Austrocknen zu bewahren. Die Infrastruktur dafür ist in den Parks aber nicht vorhanden. Mit einem Tankfahrzeug wurde das Wasser in den Stadtpark gefahren. Angesichts der Folgen des Klimawandels gehöre in ein modernes Grünflächenkonzept auch die Überlegung, wie man die Wasserversorgung verbessert. Auch das wird Geld kosten.