Ansichtssache in Remscheid : Ein Papier voller heißer Luft

Meinung Remscheid Der Versuch, ein neues Narrativ für die Kulturregion Bergisches Land zu finden, ist aus guten Gründen glanzlos gescheitert.

Der zweijährige Versuch, so etwas wie ein Narrativ für die Kulturregion des Bergischen Städtedreiecks zu finden, ist glanzlos gescheitert. Viele Treffen und Workshops haben stattgefunden. Herausgekommen ist ein Papier mit heißer Luft. Weder die Bürger in Remscheid, Solingen und Wuppertal werden irgendwelche Auswirkungen spüren, noch die Kulturszene kann mit Verbesserungen rechnen. Da stellt sich die Frage: Warum das Ganze?

Bei der Auftaktveranstaltung im September 2017 mit den drei Oberbürgermeistern und den Kämmerern gab man sich alle Mühe, die Sorgen zu zerstreuen, hinter der Suche nach Feldern der Zusammenarbeit stecke nur der Versuch, strukturelle Einsparungen vorzunehmen. Denn eine Tatsache steht bedrohlich am Horizont. Die Haushalte der drei Städte geben in den nächsten Jahren für Kultur nicht mehr Geld frei. Im Gegenteil: Bei ständig steigenden Kosten für Personal und Einkäufe wird es immer schwieriger, das Angebot zu halten.

Fördergelder könnten in dieser Lage sehr hilfreich sein, Mittel für die Kultur ins Bergische zu holen. Doch da müsste man sich einig sein. Das Misstrauen gegen die von oben gern gesehene Kooperationsbereitschaft war bei vielen Teilnehmern von Anfang an groß. Zu Recht. In allen drei Städten haben die Kulturinstitutionen in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Aderlass hinter sich. Bei der personellen Ausstattung kann man sich immer nur wundern und dankbar sein, dass der Betrieb noch läuft.