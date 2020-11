Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Remscheid : Ein Ortstermin für eine Linde

Am Rathaus Lüttringhausen soll eine Winterlinde gefällt werden. Foto: Jürgen Moll

Lüttringhausen Dass eine gesunde Winterlinde für Parkplätze weichen soll, hat die Gemüter in Lüttringhausen stark bewegt. Im Zuge der Umgestaltung des hinteren Rathausfeldes zu einer kleinen Parkanlage muss nämlich der Baum an der Zufahrt zum derzeitigen Hof an der Gneisenaustraße gefällt werden. Dort sollen nach Beschlussanlage vier Parkplätze entstehen.