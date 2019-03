Remscheider Innenstadt: Ein neues Rezept für den Patient Alleestraße

Meinung Remscheid Als Sanierungsgebiet könnte die Fußgängerzone auf mehr Fördergeld hoffen. Das Projekt Allee muss bei der Stadt hohe Priorität bekommen.

Dem Patient Alleestraße geht es mittlerweile so schlecht, dass ihm stärkere Medikamente verschrieben werden müssen. Die aktuelle Rezeptur wirkt nicht.

Säße die Fußgängerzone zwischen Zange und Markt im Sprechzimmer eines Arztes, könnte so die medizinische Übersetzung des Papiers sein, das die Stadt sechs Tage vor der Ratssitzung an die Fraktionen verteilt hat. Darin erklärt sie, dass sie die Alleestraße zum Sanierungsgebiet erklären will.