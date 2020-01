Wirtschaft in Remscheid : Ein neuer Platz an der Sonne

Remscheid Das Unternehmen enerix Remscheid, Spezialist für alternative Energietechnik, baut auf dem Gelände der früheren Kipper-Brauerei in Remscheid westlich der Haddenbacher Straße.

Neue Nutzer Als Erster siedelte sich 2016 Thorsten Pohl in der Kipperstraße 1 an und eröffnete dort seine Kfz-Prüfstelle. Unterhalb von seinem rund 2000 Quadratmeter großen Grundstück, an der anderen Seite des Geländes, baute im vergangenen Jahr zuerst Stefan Grote. Sein Elektrotechnik-Unternehmen zieht voraussichtlich bis Ende März von der Greulingstraße auf das alte Brauerei-Gelände. Grote nutzt zirka 6000 Quadratmeter der Fläche. Goll & Schracke Massing (Sanitätshaus, Reha-Center, Orthopädie-Werkstätten) erwarb fast 4000 Quadratmeter. Der Straßen- und Tiefbauer Nicola Romanelli, der auch Garten- und Landschaftsbau anbietet, kaufte rund 2200 Quadratmeter.

Während Stefan Grote kurz vor dem Einzug steht, stecken Postler und Kirsch aber noch in der Planung. Rund 300 Quadratmeter groß soll ihre Halle direkt am Eingang des neuen Gewerbeparks werden.

180 Quadratmeter soll das „repräsentative“ Bürogebäude mit Dachterrasse bieten. Ein großer Unterschied zu den eher bescheidenen Räumen, die das junge Team in der Technologiefabrik an der Berghauser Straße nutzt. „Als ich im September 2014 Franchisepartner von enerix wurde, habe ich rund 200.000 Euro umgesetzt“, blickt Pascal Postler zurück. „2015 waren es schon 480.000 Euro, und im letzten Jahr dann 1,7 Millionen Euro.“ Im Juni 2018 wurde aus dem Einzelunternehmen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Julian Kirsch, der zwei Jahre zuvor als Werkstudent zu enerix gekommen war, wurde ebenfalls Inhaber.

Das Geschäftsmodell? „Wir liefern Konzepte und schlüsselfertige Speziallösungen“, sagt Postler: „Wir haben bisher 250 Anlagen gebaut.“ Neun von zehn gingen an Privatleute in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern.

Kirsch: „Wir können uns nicht nur bei den Systemlieferanten, sondern auch am Markt bedienen. In der Region haben wir mit einigen Herstellern Exklusivverträge.“ Zum Service gehört auch die Beratung über Versicherungen und Stromlieferverträge. Last but not least: „Ich darf die Anlage selbst abnehmen“, betont Postler: „Das ist ein Riesenwettbewerbsvorteil.“