Theater in Remscheid : Ein moderner Klassiker

Babette (Lilly Stuppmann) und Sepp (Amin Ijfiri) auf der Bühne im Leibniz-Gymnasium. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Schüler des Literaturkurses am Leibniz-Gymnasium in Lüttringhausen präsentierten in der Aula eine hervorragende Inszenierung von Max Frischs Klassiker „Biedermann und die Brandstifter“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Einen richtigen Klassiker der neueren Theatergeschichte neu interpretiert, das hatten die Schüler des Literaturkurses der Jahrgangsstufe Q1 am Leibniz-Gymnasium: „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch wurde am Donnerstagabend in der Aula des Gymnasiums gegeben. Der Saal war voll. Gespannte Erwartung war zu spüren, als sich der Vorhang hob und den Blick auf die Bühne freigab.

Die wurde zunächst dominiert von einer großen Leinwand im Hintergrund, auf der mit einer selbst produzierten Nachrichtensendung (Sprecher: Moritz Vögler, Reporter: Marko Schätz) gleich die Szene für das Theaterstück gesetzt wurde. In der Gegend ging nämlich ein Brandstifter um, der die Menschen in der Kleinstadt in Angst und Schrecken versetzte. Zwischendurch wurde immer wieder das „Fernsehen“ auf der Leinwand eingeschaltet. Ein kluger Effekt, der das Theaterstück nicht nur auflockerte, sondern auch die moderne Herangehensweise der Theaterkursus-Mitglieder in Sachen Inszenierung deutlich machte.

Info Autor Max Frisch stammt aus Zürich Zur Person Der Autor und Architekt Max Frisch wurde 1911 in Zürich geboren, wo er 1991 starb. Seine erfolgreichsten Theaterstücke sind „Biedermann und die Brandstifter“ und „Andorra“, zu seinen wichtigsten Romanen gehören „Stiller“, „Homo faber“ und „Mein Name sei Gantenbein“. Seit 1998 verleiht Zürich einen nach dem berühmten Sohn der Stadt benannten Literaturpreis.

Dass der Frieden und die Ruhe in der Stadt in Gefahr waren, bemerkte auch Herr Biedermann (Junia Denker), der ansonsten jedoch der Ansicht war, dass man einen Brandstifter schnell erkennen und ihm somit aus dem Weg gehen könnte. Doch dann traten die beiden irgendwie doch eher zwielichtigen Gestalten Joseph „Sepp“ Schmitz (Amin Ijfiri) und Wilhelm „Willi“ Eisenring (Lisa Eifering) ins Leben von Biedermann, seiner herzkranken Frau Babette (Lilly Stuppmann) und dem treuen, aber etwas naiven Dienstmädchen Anna (Janna vom Stein). Die beiden Männer schmeichelten sich bei Biedermann ein, durften auf dem Dachboden zur Miete einziehen und stellten schon schnell die Mitmenschlichkeit Biedermanns auf eine harte Probe. Als sie nämlich damit anfingen, immer weitere Benzinfässer auf dem Dachboden einzulagern und sich über Dinge wie Zündkapseln und Holzwolle zu unterhalten, wusste Biedermann irgendwann nicht mehr, was er noch glauben sollte.

Auch hier war die Effektivität der Inszenierung toll – rollten Sepp und Willi doch aus dem hinteren Teil der Aula ein großes Benzinfass quer durchs Publikum und auf die Bühne. Das Durchbrechen der vierten Wand war ja ein beliebter Effekt im Theater, der auch am Leibniz-Gymnasium prima funktionierte.

Die Schüler im Literaturkursus hatten sich das bisherige Schuljahr mit Max Frischs Werk befasst, Dinge hinzugefügt, Texte ergänzt und gemeinsam mit ihrem Lehrer Ingo André Mess diese tolle Inszenierung erarbeitet. Die mehrmonatige Beschäftigung mit dem Stoff merkte man dem lebendig und leidenschaftlich aufspielenden Ensemble an.

Immer wieder wurden Nachrichtensequenzen eingespielt, die auch für Lacher im Publikum sorgten. Etwa bei einem kleinen Zombie-Film, der den Titel „Die schleichende Gefahr“ trug, sich aber als Werbefilm für den Brandschutz entpuppte. Oder als an der eigenen Schule Lehrer, Mitschüler und auch der Schulleiter Dr. Thomas Giebisch zu den Brandstiftungen befragt wurden. Der Einfallsreichtum der Schüler, die das vorhandene Drehbuch kreativ umgeschrieben hatten, war eindrucksvoll und verschaffte dem Publikum einen abwechslungsreichen Theaterabend.

Aber auch die schauspielerischen Leistungen der jungen Akteure auf der Bühne waren beeindruckend. Etwa Junia Denker, die als Biedermann zwischen Unsicherheit und Härte schwankte. Oder Amin Ijfiri, der den Sepp nicht nur selbstsicher, überheblich und diabolisch spielte, sondern auch immer eine irgendwie unterschwellig vorhandene Bedrohlichkeit einbaute. Eiskalt und berechnend agierte hingegen Lisa Eifering als Sepps Kumpan Willi. Und auch die große Textsicherheit und den Ausdruck, den alle Schüler an den Tag legten, kann man so nicht bei jeder Schultheateraufführung sehen.

Ganz nebenbei transportierte das Werk natürlich auch eine wichtige Botschaft für die heutige Zeit, in der mehr als genug geistige Brandstifter ihr Unwesen treiben, die daran arbeiten, die Gesellschaft und nicht zuletzt die Welt nach ihrem unguten Willen zu lenken und zu gestalten. Da war eine Parabel wie die von Max Frisch wichtig wie selten, um sich zu sensibilisieren und nicht alles als gegeben hinzunehmen.