Firmengründung in Remscheid Lennep hat einen Whisky-Abfüller

Zwei große Eiswürfel in einem dickwandigen Tumbler-Glas und dann zwei Zentiliter Whisky drauf. Das ist wohl das erste Bild, was viele im Kopf haben, wenn sie an die Spirituose mit rauchigem Aroma denken. „Das ist ja ein sehr amerikanisches Ding und ich vermute, dass das vor allem genutzt wird, um einen schlechten Geschmack des Whiskys zu vertuschen“, sagt Tim Bohlen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von 16 States aus Lennep: einem unabhängigen Abfüller für deutsche Whiskys.