Baudenkmäler in Remscheid Ein Kriegerdenkmal aus der NS-Zeit

Zur Person Ernst Kunst wurde am 30. Mai 1896 in Remscheid geboren, er starb am 10. Dezember 1959. Er spezialisierte sich in seiner künstlerischen Arbeit auf die Bildhauerei und die Darstellung von Personen. Ernst Kunst ging nach 1925 nach Berlin, um von dort seine vielfach ausgezeichnete Kunst zu erschaffen.

Nachkriegszeit Da Ernst Kunst keinen Posten an der Berliner Kunstakademie bekam, zog er 1950 nach Burscheid, wo er zahlreiche Werke im traditionellen Realismus schaffte. Noch zwei Jahre, von 1957 bis zu seinem Tod, war er Dozent für Bildhauerei an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf.