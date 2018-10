Remscheid: Ein heiterer Abend mit Brian O'Gott

Brian O’Gott an der Gitarre. Aber auch als Magier versuchte sich der Comedian in Remscheid. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Britischer Humor, Musik, witzige Videos und eine humorvolle Magie-Show kamen beim Publikum der Kleinkunstbühne gut an.

Die Unterhaltungsfachkraft „Brian O’Gott“ aus Kassel gastierte am Donnerstagabend mit seinem Programm „Jenseits von Schweden“ auf der Kleinkunstbühne der Schatzkiste im Herzen Remscheids. Britischer Humor, Musik, witzige Videos und eine humorvolle Magie-Show kamen beim Publikum sehr gut an.

Es brauchte etwas Anlauf, bis die Gäste der Schatzkiste mit dem Künstler aus Kassel warm wurden. Das schien Brian O’Gott durchaus bewusst zu sein, weshalb er vor seinem Bühnenauftritt den Raum abdunkeln und den Beamer laufen ließ. Auf der Leinwand erschienen kurze Sätze in weißer Schrift auf schwarzem Grund. Eine kleine Hommage an das Slapstick-Genre der Stummfilmzeit? Zumindest erinnerte es daran, als die Besucher in Stille mitlasen, zwischenzeitlich lachten und dann die Aufforderungen befolgten, die auf der Leinwand zu lesen waren. Sätze wie „Schauen sie sich diese Show nicht an, wenn sie schon leicht beleidigt sind, oder aus Lennep kommen“, waren da zu lesen. Das Publikum lachte. „Wenn sie aus Radevormwald kommen, dürfen sie schauen. Wir sprechen extra langsam.“ Das Publikum lachte erneut, diesmal kräftiger. Als die Gäste sich nun nach Aufforderung warm geklatscht hatten, trat O’Gott schließlich auf die Bühne, mit der Gitarre vor der Brust.