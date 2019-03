Gotteshäuser in Remscheid : Ein geschichtsträchtiger Glaubensraum

Wenn man die evangelische Stadtkirche in Lennep betritt, fällt der Blick sofort auf den Altar. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Seit 1756 ist die evangelische Kirche am Markt ein wesentlicher Teil des Stadtbilds von Lennep. Doch ihre Instandhaltung ist teuer.

Alte Gebäude sind oftmals anfällig für Reparaturen. Was für jedes Eigenheim gilt, trifft in wesentlich größerem Ausmaß natürlich auch auf alte Kirchen zu. Wie etwa auf das Aushängeschild Lenneps, die evangelische Stadtkirche am Markt. „Die Kirche steht hier seit dem Jahr 1756“, sagt Pfarrerin Susanne Peters-Gößling – und es schwingt durchaus ein wenig Ehrfurcht in ihrer Stimme mit.

Ein wenig relativiert wird diese Ehrfurcht, als Baukirchmeister Helmut Hammes ein paar Zahlen in den Raum wirft: „Allein zwischen 2008 und 2018 haben wir eine knappe Million Euro für die Renovierung unserer Stadtkirche ausgegeben.“ Und dem aufmerksamen Beobachter in Lennep ist es natürlich nicht entgangen, dass die nächsten Renovierungsarbeiten an Turm und vorderer Frontseite bereits anstehen. „Da sind die nächsten

400.000 Euro fällig“, sagt Hammes. Das Mauerwerk sei porös, die Arbeiten sehr aufwendig, weil die Statik mit davon betroffen sei. „Da müssen jede Menge Steine ausgetauscht werden“, sagt der Baukirchmeister.

Info Die evangelische Stadtkirche in Lennep Kontakt Evangelische Kirchengemeinde Lennep, Kirchplatz 2, 42897 Remscheid, Telefon: 0 21 91 / 93 31 40. Gottesdienste Die Gottesdienste in der Stadtkirche sind immer sonntags um 10 Uhr, die Abendstille findet am Freitagabend um 18 Uhr statt. Am Samstag um 11 Uhr ist immer ein Ökumenisches Marktgebet. Historie Vor dem jetzigen Bau gab es im 13. oder 14. Jahrhundert dort eine romanische Vorgängerkirche, die aus einer Kapelle entstanden ist. Um das Jahr 1540 entwickelte sich daraus eine protestantische Predigtkirche. Nach dem Stadtbrand im Jahr 1746 wurde der Grundstein für das heutige Gebäude am 23. Juli 1750 gelegt, die Kirche wurde im Jahr 1756 eingeweiht. Internet www.kirche-lennep.de

Das seien natürlich hohe Summen, aber letztlich gehe es hier schließlich nicht um irgendein Gebäude, wie Hammes betont: „Es ist nicht nur ein Gotteshaus, es ist auch ein kulturhistorisches Denkmal für Alt-Lennep.“ Peters-Gößling ergänzt: „Außerdem ist das unser Lenneper Kirchturm. Den können wir nicht verfallen lassen.“

Die Kosten wolle man über Fundraising finanzieren. „Bei der Landeskirche gibt es dafür eine Spezialistin, mit der werden wir uns kurzschließen“, sagt Hammes. Die Arbeiten sollen 2020 starten, als Zeitraum ist ungefähr ein Jahr veranschlagt worden.

Wer die Kirche betritt, bekommt von all diesen Bauarbeiten, die bereits in den alten Gemäuern stecken – und die sie noch vor sich haben –, natürlich nicht viel mit. Und auch nicht von den Schwierigkeiten, die mit einem Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, diesbezüglich einhergehen. „Wir wollen die Kirche an unsere Zeit anpassen, etwa mit dem Einbau von Toiletten. Das ist aber gar nicht so einfach, eben wegen des Denkmalschutzes“, sagt Peters-Gößling.

Das Besondere an der Stadtkirche sei ihr Aufbau, betont die Pfarrerin weiter. „Man kommt herein und der Blick fällt direkt auf den Altar, darüber die Kanzel und die Orgel. Nicht nur durch diesen Aufbau wirke die Kirche besonders heimelig, auch das viele Holz verstärke diesen Eindruck. „Das Gestühl ist eine Schenkung der Familie Hardt aus dem Jahr 1896. Überhaupt hat diese Familie viel gespendet“, sagt die Pfarrerin. Etwa zwei Fenster im vorderen Teil der Kirche. Diese habe Fritz Hardt zur Konfirmation seiner Kinder gestiftet.

Für sie sei die Stadtkirche ein besonderer Ort, weil es so viel zu entdecken gebe. „Ich finde es wirklich spannend hier. Und wir gehen auch immer mit den Konfirmanden hierher auf eine kleine Entdeckungsreise“, sagt Peters-Gößling. Die Jugendlichen bekämen kleine Symbole an die Hand, etwa eine Jakobsmuschel oder eine Blume, die sie dann in der Kirche suchen müssten. „Das ist auch für die Jugendlichen immer sehr interessant“, sagt die Pfarrerin.

Ein ganz besonderes Überbleibsel findet sich über dem Presbytergestühl vorne rechts neben dem Altar. „Das ist wohl das älteste Stück in der Kirche und datiert auf das Jahr 1661“, erklärt Peters-Gößling. Es ist vor dem dritten großen Stadtbrand von 1746 gerettet worden und zeigt die ursprüngliche Kirche. „Das ist schon wirklich ein ehrfurchtgebietendes Stück Stadtgeschichte“, sagt die Pfarrerin.

Aber natürlich ist die Stadtkirche kein reiner Ort für die Vergangenheit, sondern es findet das ganz normale Leben von heute statt. „Hier gibt es Konzerte, aber auch Trauungen – in diesem Jahr sind es schon sehr viele, die Leute kommen auch von Außerhalb“, sagt Küsterin Birgit Oberberg.

Dazu kommen natürlich die ganz normalen Gottesdienste, aber auch die sogenannte Abendstille. „Das sind besondere Gottesdienste, die unter einem bestimmten Thema laufen“, sagt Oberberg.

So habe es in dem Gotteshaus etwa schon einen Reggae-Gottesdienst gegeben, einen afrikanischen Gottesdienst oder einen zum Thema „70 Jahre Grundgesetz“. Diese besonderen Gottesdienste finden immer am ersten Freitag im Monat mit anschließendem Imbiss statt. „Damit erreichen wir auch ganz andere Gruppen von Menschen, die wir hier sonst nicht so oft sehen“, sagt die Küsterin.

Susanne Peters-Gößling liebt an der evangelischen Stadtkirche am Markt in Lennep noch etwas anderes. Das ist ein wenig die Verbindung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. „Es ist ein so altehrwürdiger Raum, in dem schon so viele Menschen vor mir gewesen sind – und auch nach mir noch viele sein werden. Ich fühle mich als Teil dieser Kette von Menschen, der Generationen, die schon vor mir hier waren“, sagt die Pfarrerin.