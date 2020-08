Versorgung in Remscheid : Ein Frischewagen für den Hasenberg

Versorgung in Remscheid

Michael Schön versorgt Ursula Laber am Hasenberg mit frischen Lebensmitteln. Foto: Michael Schütz

Hasenberg Der Hasenberg hat zwar schon seit Jahren keinen Nahversorger mehr, dafür hält dort jetzt ein Frischewagen. Die Anwohner freuen sich über die neue Einkaufsmöglichkeit.

Hasenberg hat seit Jahren keinen Nahversorger mehr. Zahlreiche Bemühungen der Interessengemeinschaft Hasenberg führten nicht zum Ziel. Jahrelang wurde das DORV-Konzept, also die ortsnahe Versorgung, verfolgt, doch es fand sich kein Investor. Das Ladenlokal der Gewag hat 377 Quadratmeter und steht seit Jahren leer.

Alexander Schmidt (CDU) kümmert sich um den Hasenberger Stadtteil und fragte die Anwohner nach ihren Wünschen. Die Nahversorgung stand an erster Stelle. Kurzerhand organisierte er einen mobilen Lebensmittelhändler, der am Donnerstag zum ersten Mal zum Hasenberg kam. Inhaber Michael Schön fährt donnerstags nach Lüttringhausen. Vorher wird er zukünftig einen Abstecher zum Hasenberg machen.

Der mobile Frischemarkt parkt direkt neben dem Lotto-Laden. Damit es bei den Angeboten keine Kollision gibt, haben sich Lotto-Betreiber Stefan Carsen und M&B Landfrisch abgesprochen. Der Lebensmittelhändler verkauft Brot und Kuchen, im Lotto-Laden gibt es frische Brötchen. „Fürs erste Mal bin ich zufrieden, das muss sich jetzt einspielen“, sagte Schön. In seinem Sortiment befinden sich Kartoffeln, Blumenkohl, Lauch, Gurken, Radieschen, Erdbeeren, Zwetschgen, Birnen und Äpfel. In seiner Kühlung sind frische Wurst, Eier vom Bauern und selbst gemachter Heidelbeerwein. Alles regionale Produkte, ebenfalls frisch gekochte Tomatensuppe, Hähnchenbrust in Currysauce, Rindfleischsuppe und Geflügelgulasch im Glas.