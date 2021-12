Wechsel in Remscheid : Ein Bezirkspolizist zum Anfassen

Symbolische Schlüsselübergabe in Hasten: Klaus-Peter Mohr (l.) übernimmt den Bezirksdienst von Frank Müseler. Foto: Jürgen Moll

Hasten Klaus-Peter Mohr strahlt über das ganze Gesicht – zumindest scheint es so unter seiner Maske. „Seit 2006 wollte ich Bezirksbeamter in Hasten werden und nun endlich ist es so weit“, freut sich der 56-jährige Polizist, „schließlich lebe ich hier, ich kenne die Menschen und die Menschen kennen mich.“