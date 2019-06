Kultur in Remscheid : Ein besonderer „Tag der Musik“

Remscheid Die Lenneper Schule für Musik, Tanz und Theater hatte in ihren Räumlichkeiten zum „Tag der Musik“ ein besonderes Programm auf die Beine gestellt – und der Aufwand hat sich gelohnt.

Deutschlandweit präsentierten sich am Sonntag zum „Tag der Musik“ Chöre, Orchester, Opern, musikalisch bildende Schulen und Musikinstitutionen, um die Bedeutung und den Wert der Musik für Leben, Kultur und Gesellschaft zu verdeutlichen. Auch die Lenneper Schule für Musik, Tanz und Theater unter der Leitung von David Schmidt hatte viel geplant. Angefangen mit einem musikalischen Frühstück im Rotationscafé, bei dem das Danilo-Vujovic-Trio den Gästen mit jazzigen Rhythmen einheizte, war bis in den Abend Musik zu hören und zu erleben.

Anderthalb Monate lang hatte Budek intensiv mit ihren Schülern geprobt, um ein buntes Programm mit Pop-, Rock- und Musical-Liedern aufzustellen. Es wurde viel geklatscht, mitgesungen und gejubelt – kein Wunder, denn einige der Schüler brachten nicht nur viel Potenzial mit, sie zeigten sich auch gesanglich sehr professionell. Ebenso musikalisch ging es nach den Einzel-Auftritten mit zwei Bands der Musikschule weiter: „Human Combustion“ und „Syvation“ rockten die Bühne in Lennep. In den vergangenen Jahren sind unter der Leitung von Thomas Thorres einige Bands entstanden und auch in diesem Jahr wird es wieder eine Bandprojektwoche in den Sommerferien geben, aus der eine neue entstehen könnte.