Ehrenamtsvermittlung in Remscheid : „Die Brücke“ löst sich auf

Remscheid Die Freiwilligenzentrale „Die Brücke“ beendet nach 14 Jahren Ehrenamtsvermittlung ihre Arbeit. Mit dem Ende soll ein Neuanfang verbunden sein: Mit der Stadt, weiteren Vereinen und Institutionen wollen die Akteure über neue Wege ins Ehrenamt nachdenken.

Etwas über 700 Menschen haben in den vergangenen 14 Jahren über die Freiwilligenzentrale „Die Brücke“ ein Ehrenamt gefunden, in dem sie sich zur beruflichen Orientierung oder in ihrer Freizeit oder als rüstige Rentner einbringen konnten. Von diesem Engagement profitiert haben im Laufe der Jahre insgesamt 110 Organisationen, die durch die Vermittlung der Brücke einige ihrer rund 200 Einsatzstellen besetzen konnten. Die Ehrenamtsvermittlung, eine Idee, die 2009 in Form eines Vereins „als Kind der Gemeinschaft“ das Licht der Welt erblickte – getragen durch die Wohlfahrtsverbände und Kirchengemeinden sowie einigen Einzelpersonen und weiteren Institutionen. Relativ schnell konnte der junge Verein Erfolge feiern. Doch nun verkünden Vorstandsmitglieder das überraschende Ende.